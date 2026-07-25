Spaß statt Langeweile
Raus aus der Routine: Acht ungewöhnliche Date-Ideen für Innsbruck im Sommer
Sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen ist in Beziehungen wichtig. Doch anstatt der 08/15-Dates lohnt es sich, Neues auszuprobieren.
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Bei einem Date denkt man oft nur an Kino, ein Abendessen im Restaurant oder an einen Spaziergang. Doch man kann Zeit zu zweit auch auf ungewöhnliche Weise verbringen. Wir haben kreative Date-Ideen gesammelt, die für Abwechslung sorgen und garantiert in Erinnerung bleiben.
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