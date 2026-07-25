Schüsse bei Polizeieinsatz in Bregenz: 24-Jähriger und Polizist verletzt

Bei Verletzten handelt es sich um einen Polizisten und einen Mann, der wegen einer gefährlichen Drohung eine Amtshandlung ausgelöst hatte

Bregenz – Bei einem Polizeieinsatz nach einer gefährlichen Drohung in Bregenz hat am Samstagmittag ein Cobra-Beamter von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht, ein Cobra-Beamter und ein 24-jähriger Mann wurden verletzt. Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, weil der 24-Jährige seine Mutter bedroht haben soll, so die Polizei am Samstagnachmittag in einem Pressegespräch. Da der Mann auch Beamte bedroht habe, wurde das Einsatzkommando Cobra gerufen.

Als Deeskalationsversuche nicht gefruchtet hätten, habe der Cobra-Beamte geschossen. Der 24-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, zu seinem Zustand sei nichts bekannt, so die Polizei. Ein Cobra-Beamte erlitt leichte Verletzungen. Dazu, ob es sich bei ihm um denselben Polizisten handelt, der schoss, machte die Polizei vorerst keine Angaben, ebenso wenig dazu, wie viele Schüsse abgegeben wurden, ob der 24-Jährige bewaffnet oder polizeibekannt war und wie es zur Verletzung des Polizisten kam.