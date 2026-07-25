Auch Cobra vor Ort
Schüsse bei Polizeieinsatz in Bregenz: Zwei Männer verletzt
Bei Verletzten handelt es sich um einen Polizisten und einen Mann, der wegen einer gefährlichen Drohung eine Amtshandlung ausgelöst hatte
Bregenz – Bei einem Polizeieinsatz nach einer gefährlichen Drohung sind Samstagmittag in Bregenz zwei Männer verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich nach ersten Informationen um einen Polizeibeamten und einen Mann, der wegen einer angeblichen Drohung eine polizeiliche Amtshandlung in der Vorarlberger Landeshauptstadt ausgelöst hatte.
Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war zu dem Einsatz auch das Sondereinsatzkommando Cobra hinzugezogen worden. Während der Amtshandlung sei es zur Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Für den frühen Abend wurden weitere Informationen angekündigt. (APA)