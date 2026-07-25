Schüsse bei Polizeieinsatz in Bregenz: Zwei Männer verletzt

Bei Verletzten handelt es sich um einen Polizisten und einen Mann, der wegen einer gefährlichen Drohung eine Amtshandlung ausgelöst hatte

Bregenz – Bei einem Polizeieinsatz nach einer gefährlichen Drohung sind Samstagmittag in Bregenz zwei Männer verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich nach ersten Informationen um einen Polizeibeamten und einen Mann, der wegen einer angeblichen Drohung eine polizeiliche Amtshandlung in der Vorarlberger Landeshauptstadt ausgelöst hatte.