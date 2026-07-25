Nach Premierensieg trägt Halys Kitzbühel für immer im Herzen
Quentin Halys heißt der überraschende Sieger der diesjährigen Auflage der Generali Open in Kitzbühel. Der 29-jährige Franzose bezwang am Samstag im Endspiel von Österreichs größtem Sandplatz-Tennisturnier Titelverteidiger und Topfavorit Alexander Bublik nach 93 Minuten 6:4,7:6(6) und holte damit seinen ersten ATP-Titel überhaupt. Es war in der Historie des Turniers in der Gamsstadt der erste französische Einzelsieg.
„Ich bin so glücklich. Ich habe heute ein tolles Match gespielt und Sascha ist ein so toller Spieler. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen“, sagte Halys, der sich im Ranking auf Platz 51 katapultierte. „Der erste ATP-Titel wird für immer in meinem Herzen bleiben. Die Atmosphäre hier ist so toll, wir sehen uns sicher nächstes Jahr wieder“, versprach er.
Auch Bubliks Mätzchen nutzten nichts
Halys hatte den Kasachen auch in der Vorwoche in Gstaad, allerdings weit knapper, in drei Sätzen geschlagen. In Kitzbühel nutzten auch diverse Mätzchen von Bublik im zweiten Satz nichts, um den noch Weltranglisten-83. aus dem Konzept zu bringen.
Halys war vor allem mit dem Aufschlag dominant, schlug 17 Asse und musste keinen einzigen Breakball abwehren. Er nahm Bublik im ersten Satz zum 6:4 das Service ab. Im zweiten Durchgang ging es ohne Serviceverlust ins Tiebreak, in dem Bublik zunächst 2:0 führte und später bei 6:5 einen Satzball nicht nutzen konnte. Halys hingegen verwertete gleich Matchball Nummer eins.
Miedler holte Doppel-Titel
Lucas Miedler hat am Samstag gemeinsam mit seinem australischen Neo-Partner Marc Polmans nach Gstaad auch den Doppel-Titel in Kitzbühel gewonnen. Das Duo setzte sich gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) sicher nach nur 57 Minuten 6:2,6:2 durch. Für Miedler war es schon sein insgesamt dritter Kitzbühel-Titel nach 2021 und 2023 und sein insgesamt 13. Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zweimal den Siegerscheck geholt.
Miedler und Polmans haben damit in ihren bisher zwei gemeinsamen Turnieren beide Male den Titel geholt. Sie teilen sich einen Scheck in Höhe von 32.410 Euro und Miedler schiebt sich als 19. erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppelranking.
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