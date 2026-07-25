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Mit Fotos und Video
Großer Wacker-Fanmarsch zum Tivoli: „Hurra, hurra – die Innsbrucker sind da!“
Die Wacker-Fans feierten ihr Comeback im Profi-Fußball.
© kristen-images.com / Michael Kristen
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