Mercedes-Serie beendet: Weltmeister Norris überraschte mit Pole Position in Ungarn

Im elften Grand Prix der Formel-1-Saison startet erstmals kein Mercedes aus der Pole Position. Weltmeister Lando Norris entschied am Samstag das Qualifying in Ungarn für sich. Hinter dem McLaren-Fahrer landeten die beiden Ferraris von Rekordchampion Lewis Hamilton und Charles Leclerc. WM-Leader Kimi Antonelli kam als bester Mercedes-Pilot in Mogyorod bei Budapest nicht über Platz vier hinaus, sein Teamkollege George Russell wurde hinter Red-Bull-Star Max Verstappen Siebenter.

Vorjahressieger Norris entriss seinem englischen Landsmann Hamilton im Finish um den Hauch von zwölf Tausendstelsekunden noch dessen zehnte Ungarn-Pole. Im bisherigen Saisonverlauf hatten sich Antonelli (6) und Russell (4) noch die besten Startpositionen untereinander aufgeteilt. Auf dem Hungaroring mit seinen langsamen, engen Kurven hatten die Silberpfeile vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) aber in allen Trainings zu kämpfen.

Norris war in allen drei Quali-Teilen der Schnellste. Der 26-Jährige hatte schon am Samstagvormittag im dritten freien Training den Ton angegeben und belohnte sich mit seiner insgesamt 17. Karriere-Pole, der ersten als Weltmeister. GP-Sieg hat Norris in dieser Saison ebenfalls noch keinen eingefahren, die Updates an seinem McLaren scheinen aber zu funktionieren. „Ich bin sehr glücklich, zurück an der Spitze zu sein“, sagte der Brite. „Am Ende bin ich aber auch ein bisschen positiv überrascht.“ (APA, TT.com)