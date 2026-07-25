Norris überraschte mit Pole Position, Strafen für Hamilton und Antonelli

In einem packenden Finish hat Lando Norris Rekordchampion Lewis Hamilton die 105. Pole Position in dessen Formel-1-Karriere entrissen und die erdrückende Dominanz von Mercedes in dieser Saison durchbrochen. Der McLaren-Pilot raste in der Qualifikation zum Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) mit einer bärenstarken letzten Runde zu seiner ersten Pole als Weltmeister und feierte zum 17. Mal in seiner Laufbahn Startplatz eins. Hamilton und auch WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli erlebten aber noch ein unerfreuliches Nachspiel durch die Rennkommissare.

Im elften Rennen dieser Saison und dem letzten vor der Sommerpause steht damit erstmals kein Mercedes ganz vorne. WM-Spitzenreiter Antonelli wurde in einer hektischen Schlussphase nur Vierter, rutschte nach einer Strafe gegen Hamilton vorübergehend einen Platz nach vorne, ehe er selber mit einer Strafe von drei Positionen belegt wurde. Am Ende Platz sieben für Antonelli.

Gegen den 19-jährigen Italiener hatten ebenfalls die Rennkommissare wegen angeblich zu schnellen Fahrens während einer Gelb-Phase nach einem Dreher von Max Verstappen kurz vor dem Ende ermittelt. „Die Pole war für mich außer Reichweite“, räumte Antonelli ohnehin ein. Die Stewards sahen es später als erwiesen an, dass der WM-Führende nicht ausreichend verlangsamt habe. (dpa, TT.com)