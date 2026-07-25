Tagger sensationell: Tirolerin nach Sieg gegen Krejcikova in Prag im Finale

Lilli Tagger hat am Samstag beim WTA-250-Turnier in Prag einen weiteren Meilenstein in ihrer noch jungen Tennis-Karriere gesetzt. Die 18-jährige Osttirolerin rang im Halbfinale die zweifache Grand-Slam-Siegerin und WTA-Nummer 26, Barbora Krejcikova, nach 2:50 Stunden 6:7(5),6:3,7:6(4) nieder und steht damit zum zweiten Mal nach Jiujiang in China im Vorjahr in einem Endspiel. In diesem trifft sie am Sonntag auf die Ukrainerin Daria Snigur.

„Verrückt. Ehrlich, im Moment kann ich gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ich bin super happy“, sagte Tagger noch im Interview auf dem Platz. „Es war ein unglaublicher Fight, sie hat tolles Tennis gespielt. Ich habe sie vor drei Wochen in Wimbledon gesehen und war ein bisschen nervös vor dem Match“, gestand sie. Im Finish habe sie sich Punkt für Punkt konzentriert.

Nächste Talentprobe abgelegt

Die Vorjahressiegerin im French-Open-Juniorinnenbewerb zeigte einmal mehr, dass sie längst im Erwachsenentennis angekommen ist. Sowohl ein weiter verbesserter Aufschlag als auch krachende Grundschläge ließen über weite Strecken keinen Unterschied zur Nummer zwei des Turniers erkennen.