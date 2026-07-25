Unfall bei Radrennen im Unterland: 41-Jährige verlor Kontrolle und schlitterte unter Pkw

Bei einer Sportveranstaltung im Unterland kam es am Samstag zu einem schweren Rad-Unfall. Eine 41-jährige Radfahrerin verlor in einer Kurve die Kontrolle, stürzte schwer und rutschte unter einen stehenden Pkw. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins Spital gebracht.

Ein schwerer Radunfall überschattete am Samstagmittag bei einem Rad-Rennen an der Grenze zu Bayern. Eine 41-jährige Deutsche verunglückte bei ihrer Talfahrt schwer und schlitterte unter ein Auto.

Zu dem Unfall gekommen war es gegen 12.35 Uhr in Gränzing, ein Ortsgebiet in der Gemeinde Niederndorferberg. Die 41-Jährige fuhr laut Angaben der Polizei von der Ortschaft kommend in Richtung Tal, als zur selben Zeit ein 71-jähriger Deutscher mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung bergauf fuhr.

Vor einer Linkskurve reagierte der Autofahrer besonnen: Er hielt seinen Wagen an, um den ihm entgegenkommenden Radfahrern der Sportveranstaltung genügend Platz für die Passage zu gewähren.

Schwerer Sturz in der Kurve

Als die Radfahrerin die Kurve passierte, kam es jedoch zum Unglück: Sie verlor bei der rasanten Talfahrt die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte schwer auf den Asphalt. Durch die Wucht des Sturzes schlitterte die Frau über die Fahrbahn direkt in Richtung des wartenden Pkw und kam schließlich unter dem Fahrzeug zu liegen.