Fielen von Brücke in Bach: Zwei Kinder (5 und 6) auf Wanderung zur Eng Alm verunfallt

Zwei Buben im Alter von fünf und sechs Jahren stürzten fast zeitgleich auf dem Weg zur Eng Alm von einer Brücke in ein Bachbett. Der Ältere der beiden musste mit leichten Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Gleich zwei Kinder verunfallten am frühen Samstagnachmittag knapp hintereinander auf dem Wanderweg in Hinterriß zur Eng Alm. Zum Verhängnis wurde den beiden Buben, fünf und sechs Jahre alt und aus Österreich stammend, eine Brücke, die über einen Bach führt. Ein Teil der Brücke war mit einem Geländer versehen, ein Abschnitt führte ohne Absicherung über das Fließgewässer.

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, schlüpfte der Sechsjährige zwischen den Streben des Geländers hindurch, verlor den Halt und stürzte drei Meter tief in das Bachbett. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Kopfbereich sowie an einer Hand zu.

Beinahe zeitgleich kam es auf dem Brückenabschnitt ohne Absicherung zu einem zweiten Unglück: Ein fünfjähriger Bub stürzte von der Brücke und ebenfalls in den Bach. Er kam glücklicherweise mit leichteren Verletzungen davon.

Sechsjähriger ins Krankenhaus geflogen

Während der Fünfjährige am Boden versorgt werden konnte, musste für den älteren Buben der Notarzthubschrauber angefordert werden. Die Crew des Rettungshelikopters „Heli 3“ flog den Sechsjährigen nach der Erstversorgung in die Universitätsklinik nach Innsbruck.