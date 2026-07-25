Beim Gipfelabstieg gestürzt: Bergsteiger fiel auf „Wilden Hinterbergl“ über Geländekante

Ein deutscher Wanderer (46) verunglückte am Samstagvormittag bei einer Bergtour im Stubaital. Beim Abstieg vom Gipfel des „Wilden Hinterbergl“ verlor der Mann den Halt, stürzte über eine Geländekante und musste per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Ein Alpinunfall im Stubaital forderte am Samstagvormittag den Einsatz von Rettungskräften, Bergrettung und Alpinpolizei. Ein deutscher Wanderer stürzte knapp unterhalb des Gipfels ab und verletzte sich schwer.

Der 46-jährige deutsche Staatsbürger unternahm am Vormittag eine Bergtour im Neustifter Oberbergtal mit dem Ziel, den Gipfel des „Wilden Hinterbergl“ zu erklimmen. Nach dem erfolgreichen Aufstieg trat der Mann den Abstieg in Richtung Franz-Senn-Hütte an.

Gegen 11:30 Uhr passierte schließlich das Unglück: Nur rund 50 Meter unterhalb des Gipfels verlor der Bergsteiger plötzlich den Halt. Er rutschte aus und stürzte etwa zwei Meter tief über eine steile Geländekante ab.

Mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Bei dem Sturz zog sich der 46-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Rückenbereich zu, die ein selbstständiges Weitergehen unmöglich machten. Seine Begleiter wählten sofort den Notruf.