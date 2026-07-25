Kletterin verletzte sich bei Sturz ins Seil am Rücken: Per Tau von Hubschrauber geborgen

Ein Kletterunfall im Außerfern forderte am Samstagmittag den Einsatz der Bergrettung, der Alpinpolizei und eines Rettungshubschraubers. Eine deutsche Alpinistin verunglückte kurz vor dem Gipfel der Urbeleskarspitze.

Eine zweiköpfige Seilschaft war am Samstag auf einer Klettertour zur Urbeleskarspitze im Gemeindegebiet von Hinterhornbach unterwegs. Eine 57-jährige Deutsche befand sich gegen kurz vor 13 Uhr im Vorstieg, als etwa 70 Meter unterhalb des Gipfels ein Felstritt ausbrach.

Die 57-Jährige verlor daraufhin den Halt und stürzte rund zwei Meter tief in die Seilsicherung. Durch die Wucht des Sturzes wurde sie gegen die harte Felswand geschleudert. Dabei zog sich die Deutsche Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens zu. Ihr Seilpartner sicherte sie und setzte umgehend die Rettungskette in Gang.