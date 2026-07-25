Fiel bei Malerarbeiten vom Gerüst: 64-Jähriger nach Arbeitsunfall in Sölden schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall forderte am Samstagmorgen im Ötztal den Einsatz des Rettungsdienstes, der Polizei und eines Notarzthubschraubers. Ein Maler stürzte aus dem zweiten Stock eines Gebäudes ab und verletzte sich schwer.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Samstagmorgen in Sölden. Ein 64-jähriger Österreicher war im zweiten Stock eines Gebäudes mit Malerarbeiten beschäftigt. Der Mann stand zu diesem Zeitpunkt alleine auf einem bereits aufgestellten Baugerüst.

Um Maler- und Abdeckarbeiten an der rund fünf Meter hohen Wand durchführen zu können, stellte der Mann zusätzlich eine Holzleiter direkt auf die Plattform des Baugerüstes.

Mit Hubschrauber in die Klinik geflogen

Bei den Arbeiten verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache das Gleichgewicht, kippte über das Gerüst hinweg und stürzte in die Tiefe auf den harten Boden.