34 Verletzte bei Auffahrunfall auf deutscher A9

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 sind im Süden des deutschen Bundeslandes Thüringen 34 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Die Verletzungen seien allesamt leicht bis mittelschwer, in Lebensgefahr sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer eines Wohnmobils mit zwei Kindern an Bord hatte den Angaben zufolge Samstagabend ein Stauende zwischen den Ausfahrten Rudolphstein und Bad Lobenstein zu spät gesehen.

Das Wohnmobil rammte mehrere Fahrzeuge, neun wurden beschädigt - darunter zwei Kleinbusse, in denen elf Kinder "mit hohem Unterstützungsbedarf" und acht Betreuer saßen, die auf der Rückreise aus Österreich waren. Die Autobahn blieb wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Berlin für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 350.000 Euro.