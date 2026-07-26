Deutlicher Anstieg der Fälle von West-Nil-Fieber in Italien

In Italien ist die Zahl der registrierten Erkrankungen an West-Nil-Fieber deutlich angestiegen: Für das laufende Jahr erfasste die europäische Gesundheitsbehörde ECDC bis vorigen Mittwoch 46 Erkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte jüngst in dem Land von 21 bestätigten Fällen berichtet. Die ECDC nennt nun höhere Zahlen, auch für andere Länder. Demnach wurden der Behörde für Europa 81 Erkrankungen gemeldet, bei denen sich die Menschen lokal infiziert hatten.

Das bedeutet, dass sie sich also nicht auf Reisen angesteckt hatten. Neben den 46 Fällen in Italien gab es 21 Fälle in Griechenland, fünf in Nordmazedonien, weitere fünf in Rumänien, drei in Spanien und einen in Frankreich. Im Sommer steigt die Zahl der Erkrankungen an West-Nil-Fieber erfahrungsgemäß deutlich an. In Italien sind insgesamt 20 Regionen betroffen, auch die Großstädte Mailand und Rom mit Umgebung.

Das Virus wird nach WHO-Angaben meist zwischen Mücken und Vögeln übertragen. Infizierte Mücken können aber auch Menschen anstecken, am häufigsten zwischen Juli und September. Die meisten Menschen bemerken die Ansteckung zufolge nicht. Forscher gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Etwa ein Fünftel der Infizierten entwickelt laut RKI grippeähnliche Symptome, die nach zwei bis 14 Tagen beginnen. In schweren Fällen kann es zu Erkrankungen des Nervensystems wie Enzephalitis und Hirnhautentzündung kommen.