Launsky-Tieffenthal: UNO-Sitz eröffnet viele Möglichkeiten

Der nichtständige Sitz im UNO-Sicherheitsrat eröffnet Österreich nach Ansicht des Spitzendiplomaten Peter Launsky-Tieffenthal viele Möglichkeiten. Es gehe auch um die Stärkung des UNO-Amtssitzes in Wien und Themensetzung. Der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für globale Angelegenheiten und Ex-UNO-Untergeneralsekretär hatte bereits viele Ämter inne, u. a. als Regierungssprecher. Er habe jede seiner Aufgaben "mit Demut und Leidenschaft" gemacht und "bereue keine", sagt er.

Der Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die Periode 2027/28 biete nicht nur die Möglichkeit, "am hufeisenförmigen Tisch in New York zu sitzen", betont Launsky-Tieffenthal, der auch an der Bewerbung Österreichs mitgewirkt hat, im APA-Sommerinterview. Ab August habe Österreich Zugang zu allen Dokumenten und ab Oktober als Beobachter zu den Sitzungen des Sicherheitsrats. Gerade im laufenden Reformprozess der UNO eröffne die Mitgliedschaft die Möglichkeit, den Amtssitz der UNO und mehr als 50 internationale Organisationen in Wien zu stärken sowie bei den Entscheidungsträgern in New York in Erinnerung zu rufen.

Österreich werde im Juli des nächsten Jahres den Vorsitz im Sicherheitsrat führen. Dabei würden wiederkehrende "Pflichttermine" auf der Tagesordnung stehen wie beispielsweise der vierteljährliche Bericht über die Entwicklungen im Nahen Osten. Außerdem falle es zusammen mit dem High Level Political Forum über die Fortschritte bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele. Aber es bestehe auch die Möglichkeit, Themen, die Österreich wichtig seien, auf die Tagesordnung zu setzen und eine Stimme für Länder zu sein, die nicht im Sicherheitsrat vertreten sind.

Was sich durch alle Sicherheitsratsmitgliedschaften Österreichs (1973/74, 1991/92, 2009/10 und ab 2027) "wie ein roter Faden" durchziehe, sei die Rechtsstaatlichkeit, erklärt Launsky-Tieffenthal weiter. Österreich hatte sich bereits in der Vergangenheit etwa beim Kampf gegen Personenminen oder beim Schutz von Zivilisten, insbesondere von Frauen und Kindern, in bewaffneten Konflikten oder bei der Schaffung eines Rechtsrahmens für die Sicherstellung menschlicher Kontrolle über autonome Waffensysteme aktiv eingebracht und wolle diese Tradition fortführen.

Launsky-Tieffenthal betont, dass die Position Österreichs international durchaus geschätzt werde. Sowohl in der Golfregion, auf dem afrikanischen Kontinent als auch in der westlichen Hemisphäre werde die österreichische Neutralität "als einer der Gründe genannt, warum man uns vertraut". Im Vorfeld der Wahl zum Sicherheitsrat habe es außerdem Stimmen gegeben, die meinten, dass eine vermeintlich israelfreundliche Haltung im Nahost-Konflikt und die klare Positionierung im russischen Aggressionskrieg gegenüber der Ukraine Österreich schaden könnten. "Und ich glaube, das Wahlergebnis hat bewiesen, dass dem nicht so ist, dass eine prinzipielle Positionierung durchaus Respekt abringt, auch wenn man vielleicht nicht notwendigerweise immer einer Meinung ist."

Bei der anstehenden Wahl eines neuen UNO-Generalsekretärs oder einer Generalsekretärin will sich der Diplomat nicht festlegen. Er verweist darauf, dass dies eine Entscheidung der Generalversammlung, unter starker Mitwirkung der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sei. Im Rahmen der Diskussion über eine Reform des Sicherheitsrats, die das Gremium den tatsächlichen Kräfteverhältnissen anpassen soll, würde er den Vorschlag für einen Sitz der EU befürworten. "Nachdem die Europäische Union ein ganz wichtiger Akteur ist, also ein Global Payer, der inzwischen auch zum Global Player geworden ist, denke ich, dass es nicht nur darum gehen sollte, ob Staaten wie Südafrika, Indien, Brasilien möglicherweise künftig auch Mitglieder des Sicherheitsrats auf permanenter Basis werden, sondern auch wie eine so wichtige Ländergruppe wie die Europäische Union noch stärker präsent sein kann."

Launsky-Tieffenthal ist aber nicht nur in die Vorbereitung des österreichischen UNO-Sitzes eingebunden. Er unterstützt seit dem Sommer 2025 auch die Bemühungen um die Freilassung einer Geisel in Niger. Die Wienerin Eva G., die am 11. Jänner 2025 aus ihrem Haus in Agadez am Rande der Sahara entführt wurde, soll sich laut lokalen Medienberichten in den Händen einer terroristischen Gruppe befinden. Gemeinsam mit einem Team aus mehreren Ministerien bemüht sich der Diplomat mithilfe von regionalen Partnern und Ländern, die ebenfalls Geiseln vor Ort haben, wie insbesondere die Vereinigten Staaten und die Schweiz, die 75-jährige Frau nach Hause zu bringen.

Aufgrund von vorliegenden Informationen geht Launsky-Tieffenthal davon aus, dass sich der Gesundheitszustand von G. verbessert habe. Im Mai gab es Berichte über eine schwere Infektion. Von den blutigen Auseinandersetzungen des vergangenen Wochenendes zwischen Jihadisten und Regierungstruppen im Niger und Mali sei die Österreicherin nicht betroffen gewesen, hieß es auf Anfrage aus dem Außenministerium.

Launsky-Tieffenthal war selbst eine Zeit lang Sprecher im Außenministerium und später dort auch als Leiter der Sektion für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit tätig. Am häufigsten in den Medien kam er aber 2017 bis 2019 als Regierungssprecher der türkis-blauen Koalition vor. Die damalige Zusammenarbeit mit ÖVP und FPÖ bezeichnet er als gut und respektvoll. Gerade die Aufgabe als Regierungssprecher sei eine gewesen, wo er "sehr viel lernen konnte und lernen musste". Die Kritik an der sogenannten "Message Control" kann Launsky nicht nachvollziehen: "Ich denke, jedes große Unternehmen hat eine konkrete Kommunikationsstrategie."

Er "bereue keine" der Funktionen, sagt Launsky-Tieffenthal, der im kommenden Jahr 70 Jahre alt wird, auf Nachfrage. "Ich würde diese Berufswahl auch noch einmal so treffen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sowohl bei den Auslandsfunktionen als auch bei den Inlandsfunktionen verantwortungsvolle und spannende Aufgaben übertragen bekommen habe." Er bezeichnet es als "ein großes Privileg, wenn man - nachdem man drei Wochen in Pension gewesen ist - die Möglichkeit bekommt, die Erfahrungen, die man in über 40 Jahren angesammelt hat, einzubringen". Als Beamter und auch von zu Hause habe er mitbekommen, "dass Dienen etwas Schönes ist und dass Dienen am eigenen Land in welcher Form auch immer ein besonderes Privileg darstellt".

Auf die Frage, ob ihn das Amt des Bundespräsidenten reizen würde, schüttelt der Diplomat den Kopf. Er habe bereits zu Zeiten von Bundespräsident Thomas Klestil in der Präsidentschaftskanzlei arbeiten "dürfen und das war eine wunderbare Aufgabe". Seine jetzige Tätigkeit als Sonderbeauftragter mache er "mit ganzem Engagement, mit großem Einsatz und mit großer Freude. Und ja, ich bin dem Herrn Bundeskanzler dankbar für jeden Tag, den ich das machen darf", sagt er und räumt ein, dass der Beraterjob mittlerweile ein Fulltime-Job sei und sich seine Frau wünschen würde, er hätte mehr Zeit für sie und für andere Dinge.