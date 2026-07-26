Kompaktes SUV im Alltagstest
Opel Mokka GSE Electric im Test: So sportlich kann ein City-SUV sein
Der Opel Mokka setzt auf markantes Design statt auf große Abmessungen – mit 4,15 Metern bleibt er angenehm handlich.
© Lukas Letzner
Mit dem Mokka GSE Electric bringt Opel mehr Pfeffer in die kleine SUV-Klasse. Der kompakte Stromer kombiniert freches Design mit kräftigem Elektroantrieb, guter Ausstattung und einer Prise Sportlichkeit. Nur die Physik lässt sich auch mit einem Blitz im Logo nicht ganz überlisten.
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