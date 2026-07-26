Gewalt-Eskalation in Innsbruck: Viele offene Fragen nach angeblicher Massenschlägerei

Mehrere Männer sollen Samstagabend zwischen Hauptbahnhof, Landhausplatz und Salurner Straße aufeinander losgegangen sein, teils bewaffnet. Ein 23-Jähriger wurde verletzt. Das Opfer selbst spricht nicht von einer Gruppenprügelei, sondern davon, verfolgt worden zu sein. Was ist da passiert? Ein Video könnte Aufschluss geben.