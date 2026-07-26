Massenschlägerei in Innsbruck: 23-Jähriger verletzt in die Klinik eingeliefert

Am Samstagabend gingen rund 20 Personen, teils mit Schlagstöcken, Messern und Eisenketten bewaffnet, aufeinander los. Ein Mann brachte sich verletzt in einem Lokal in Sicherheit.

Innsbruck – Am späten Samstagabend ist es in Innsbruck zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Im Bereich der Salurner Straße und des Landhausplatzes sollen rund zwanzig Personen, teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet, an einem Raufhandel beteiligt gewesen sein.

Gegen 23.20 Uhr wurde ein 23-Jähriger von einem bisher unbekannten Täter attackiert und mit einem Metallgegenstand am Hals verletzt. Dem jungen Mann gelang es jedoch, sich in ein nahegelegenes Lokal zu flüchten. Ein unbeteiligter Zeuge alarmierte von dort aus umgehend die Rettung und die Polizei.

Während die restlichen Beteiligten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten, musste der 23-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.