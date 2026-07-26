Schwangere Ski-Weltmeisterin feierte Hochzeit: „Gerade noch geschafft“

In wenigen Wochen wird Ex-Skiläuferin Maria Tviberg erstmals Mama. Bevor der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, stand für die 32-Jährige noch ein wichtiger Termin auf dem Standesamt auf dem Programm. Die ehemalige Team-Weltmeisterin und Bronzemedaillen-Gewinnerin bei Olympia gab ihrem Verlobten Sindre Møen Paulseth das Ja-Wort.

„Mr. und Mrs. Jetzt musst du mich und meine Witze für immer ertragen“, schrieb die Norwegerin zu einer süßen Fotoserie auf Instagram. „Wir haben es gerade noch geschafft, bevor unser Baby im August kommt.“ Die Feier müsse noch etwas warten.

Gratulationen und virtuelle Liebe kamen unter anderem von Ragnhild Mowinckel, Ricarda Haaser oder Sara Hector. (TT.com)