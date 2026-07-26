Betreiber gewechselt
Lösung für Kinderbetreuung in Kitzbühel ist gefunden, Eltern sind aber nicht ganz zufrieden
Die Eltern der Kinder im Betriebskindergarten der Firma Eurotours können aufatmen, eine Nachfolgelösung konnte gefunden werden.
© Harald Angerer
Eurotours betreibt seinen Betriebskindergarten nicht mehr selbst, sondern hat nun die Firma KAPA Kinderstube damit beauftragt. Das Fieberbrunner Unternehmen betreut bereits mehrere Einrichtungen im Bezirk Kitzbühel. Kritik gibt es nun an steigenden Kosten.
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