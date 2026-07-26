Rettung aus der Schlucht: So arbeitet die Tiroler Bergrettung bei Canyoning-Unfällen

Die Tiroler Bergrettung ist derzeit schwer beschäftigt, beinahe täglich liest man von Einsätzen bei Unfällen, die sich beim Wandern oder Bergsteigen ereignen. Wesentlich seltener sind Einsätze im Bereich Canyoning – zuletzt machte eine aufwendige Rettungsaktion im Gnaupenloch bei Zirl Schlagzeilen.