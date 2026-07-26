Selten, aber höchst komplex
Rettung aus der Schlucht: So arbeitet die Tiroler Bergrettung bei Canyoning-Unfällen
Von der Einsatzkleidung über die Trage bis zur Logistik: Die Bergung von verletzten Personen aus einer Schlucht kann eine äußerst schwierige Angelegenheit sein.
© Bergrettung Tirol
Die Tiroler Bergrettung ist derzeit schwer beschäftigt, beinahe täglich liest man von Einsätzen bei Unfällen, die sich beim Wandern oder Bergsteigen ereignen. Wesentlich seltener sind Einsätze im Bereich Canyoning – zuletzt machte eine aufwendige Rettungsaktion im Gnaupenloch bei Zirl Schlagzeilen.
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