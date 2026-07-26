Zwei Taxis stießen zusammen: Fünf Verletzte bei Unfall in Innsbruck

Ein 33-Jähriger dürfte laut Polizei Sonntagfrüh ein Vorrangzeichen übersehen haben. Beide Taxi-Lenker sowie ihre insgesamt drei Fahrgäste wurden in die Klinik gebracht.

Innsbruck – Sonntagfrüh kam es im Innsbrucker Stadtteil Wilten zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, prallten gegen 5.20 Uhr zwei Taxis in der Kreuzung zwischen der Schöpfstraße und der Peter-Mayr-Straße zusammen. Ein 33-jähriger Lenker dürfte laut Polizei ein Vorrangzeichen missachtet haben.