Zwei Taxis stießen zusammen: Fünf Verletzte bei Unfall in Innsbruck
Ein 33-Jähriger dürfte laut Polizei Sonntagfrüh ein Vorrangzeichen übersehen haben. Beide Taxi-Lenker sowie ihre insgesamt drei Fahrgäste wurden in die Klinik gebracht.
Innsbruck – Sonntagfrüh kam es im Innsbrucker Stadtteil Wilten zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, prallten gegen 5.20 Uhr zwei Taxis in der Kreuzung zwischen der Schöpfstraße und der Peter-Mayr-Straße zusammen. Ein 33-jähriger Lenker dürfte laut Polizei ein Vorrangzeichen missachtet haben.
Der Mann sowie der zweite 49-jährige Taxilenker und die insgesamt drei Fahrgäste im Alter von 37 bis 43 Jahren – sie sind alle österreichische Staatsbürger – erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung in die Klinik gebracht. Beide Taxis wurden schwer beschädigt. (TT.com)