100 Meter in Felsrinne gestürzt: 69-jähriger Wanderer kam in Bichlbach ums Leben

Bichlbach – Im Außerfern ist am Samstag ein 69-jähriger Bergsteiger ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann 80 bis 100 Meter in eine Felsrinne ab. Jede Hilfe kam zu spät.

Der Liechtensteiner war Teil einer elfköpfigen Gruppe aus Deutschland und Liechtenstein, die sich laut Polizei über eine „Kennenlern-App“ verabredet hatte. „Alle Teilnehmer reisten privat an und es herrschte kein Führer- bzw. Geführtenverhältnis“, heißt es im Bericht der Polizei. In der Früh stieg die Gruppe zum Gipfel der Hochschrutte in Bichlbach auf, gegen Mittag machte sie dort eine Pause.

Beim Abstieg plötzlich nach vorn gestürzt

Anschließend stiegen die elf Personen in Richtung Pfuitjöchle ab. Gegen 13.30 Uhr kippte der 69-Jährige plötzlich nach vorn um, stürzte ab und blieb in der Felsrinne liegen. Die Begleiter wählten sofort den Notruf und versuchten, Erste Hilfe zu leisten.

Der Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle geflogen worden war, konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ sowie die Alpinpolizei bargen die Leiche und flogen sie ins Tal.

Begleiter erlitt psychischen Schock