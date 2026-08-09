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Das sind die 20 Finalisten: Wo gibt es die besten Freibad-Pommes in Tirol?
Zu einem perfekten Badetag im Sommer gehören Pommes einfach dazu.
© Thomas Böhm
Ein Badetag ohne die klassische Portion Pommes mit Ketchup und/oder Mayo ist einfach kein echter Badetag. Wo holt ihr euch in Tirol am liebsten eure Pommes? Die 20 Finalisten stehen fest – jetzt seid wieder ihr an der Reihe!
Das große Finale unseres nächsten TT-Votings ist da! Ihr habt uns eure Geheimtipps verraten, jetzt stehen die 20 Finalisten fest.
Bis zum 16. August zählt jede Stimme: Welches Freibad oder See-Buffet macht die besten Pommes im ganzen Land?
Unterstützt jetzt euren Favoriten und kürt den Sieger.
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