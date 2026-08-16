Wo gibt es die besten?
Endspurt im großen Finale: Jetzt noch abstimmen für die besten Freibad-Pommes in Tirol
Zu einem perfekten Badetag im Sommer gehören Pommes einfach dazu.
© Thomas Böhm
Ein Badetag ohne die klassische Portion Pommes mit Ketchup und/oder Mayo ist einfach kein echter Badetag. Wo holt ihr euch in Tirol am liebsten eure Pommes? Die 20 Finalisten stehen fest – jetzt seid wieder ihr an der Reihe!
Das große Finale unseres TT-Votings biegt auf die absolute Zielgerade ein! Eine Woche lang habt ihr bereits fleißig für eure Favoriten gestimmt, jetzt geht das Rennen der 20 Top-Kandidaten in die alles entscheidende Phase.
Nur noch bis Sonntag (23.59 Uhr) zählt jede Stimme: Welches Freibad oder See-Buffet macht die besten Pommes im ganzen Land?
Nutzt eure Chance, um euren Favoriten ganz nach oben zu voten.
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