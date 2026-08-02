Heute letzte Chance

Nominiert jetzt noch euren Favoriten: Wo gibt es die besten Freibad-Pommes in Tirol?

Zu einem perfekten Badetag im Sommer gehören Pommes einfach dazu.
© Thomas Böhm

Ein Badetag ohne die klassische Portion Pommes mit Ketchup und/oder Mayo ist einfach kein echter Badetag. Wo holt ihr euch in Tirol am liebsten eure Pommes? Nominiert jetzt euren Lieblings-Kiosk am See oder im Freibad.

Sie schmecken einfach dreimal besser als überall sonst – die Rede ist von Freibad-Pommes. Weil jeder seinen ganz persönlichen Geheimtipp am See-Buffet oder im Freibad des Vertrauens hat, wollen wir es jetzt genau wissen.

Welcher Kiosk-Betreiber versteht sein Handwerk am besten?

Nennt uns euren Favoriten (mit Freibad-/See-Name). Die meistgenannten treten im großen, finalen Pommes-Voting gegeneinander an. Die Nominierungsphase endet am Sonntag, 2. August (23.59 Uhr)

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