Ausverkaufte Vorstellungen
Felix Mitterer, Martin Leutgeb: Theaterprofis von Laien-Darstellern im Zillertal begeistert
Martin Leutgeb mit den „Joseler“-Darstellern Sebastian Keiler, Paul Oberdanner und Alfred Kröll und Regisseurin Martina Keiler (v. l.). Nach der Vorstellung traf man sich auf einen Ratscher.
© Dähling
Felix Mitterer hatte bei der Komödie „Die Revision“ in Stumm viel zu lachen. Deren Regisseur Martin Leutgeb ist vom Freilichttheaterstück „da oben“ in Aschau begeistert. Beide Stücke sind ausverkauft, in Aschau gibt es drei Zusatztermine.
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