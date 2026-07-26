Ausverkaufte Vorstellungen

Felix Mitterer, Martin Leutgeb: Theaterprofis von Laien-Darstellern im Zillertal begeistert

Martin Leutgeb mit den „Joseler“-Darstellern Sebastian Keiler, Paul Oberdanner und Alfred Kröll und Regisseurin Martina Keiler (v. l.). Nach der Vorstellung traf man sich auf einen Ratscher.
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Angela Dähling

Von Angela Dähling

Felix Mitterer hatte bei der Komödie „Die Revision“ in Stumm viel zu lachen. Deren Regisseur Martin Leutgeb ist vom Freilichttheaterstück „da oben“ in Aschau begeistert. Beide Stücke sind ausverkauft, in Aschau gibt es drei Zusatztermine.

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