Sirtaki oder Zaziki?

Von Chalkidiki über Athen bis nach Kreta: Das große Griechenland-Quiz

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Wie viele Inseln zählen zu Griechenland? Was ist das besondere an Retsina? Und welche Sehenswürdigkeit ist bis heute für Frauen tabu? Testet euer Wissen in unserem großen Griechenland-Quiz.

Das große Griechenland-Quiz

Tsatsiki, Kaliméra und Akropolis – so weit kennen wir uns wohl fast alle mit Griechenland aus. Doch wer kann auch im großen Quiz zur beliebten Urlaubsdestination bestehen?

Frage 1 von 15:
Was bekommt man, wenn man Pastitio bestellt?

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