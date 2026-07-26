Sirtaki oder Zaziki?
Von Chalkidiki über Athen bis nach Kreta: Das große Griechenland-Quiz
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Wie viele Inseln zählen zu Griechenland? Was ist das besondere an Retsina? Und welche Sehenswürdigkeit ist bis heute für Frauen tabu? Testet euer Wissen in unserem großen Griechenland-Quiz.
Das große Griechenland-Quiz
Tsatsiki, Kaliméra und Akropolis – so weit kennen wir uns wohl fast alle mit Griechenland aus. Doch wer kann auch im großen Quiz zur beliebten Urlaubsdestination bestehen?
Frage 1 von 15:
Was bekommt man, wenn man Pastitio bestellt?
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