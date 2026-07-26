Weltmeister Norris meldete sich mit Sieg in Ungarn zurück, Aufholjagd von Antonelli

Lando Norris hat McLaren beim 40-Jahr-Jubiläum des Grand Prix von Ungarn den ersten Saisonsieg beschert. Der Weltmeister setzte sich am Sonntag vor Red-Bull-Star Max Verstappen und WM-Leader Kimi Antonelli durch. Die hoch eingeschätzten Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton verpassten als Vierter bzw. Fünfter das Podest. Antonelli baute seine WM-Führung aus. Der Mercedes-Jungstar liegt nun 50 Punkte vor Hamilton und 59 vor seinem Teamkollegen George Russell.

Norris war am Samstag als erster Nicht-Mercedes-Mann in dieser Saison auf die Pole Position gefahren. Der 26-Jährige wiederholte in Mogyorod bei Budapest dann auch noch seinen Vorjahressieg. Dabei hatte Norris die Führung nach dem Start in Kurve zwei an seinen von Platz drei gestarteten Teamkollegen Oscar Piastri verloren. Die Ferraris waren mit weichen Reifen losgefahren, Hamilton kam mit einem frühen Boxenstopp am vorerst drittplatzierten Verstappen vorbei. Der Niederländer presste sich mit einem sehenswerten Überholmanöver innen aber wieder am Rekordweltmeister vorbei.

Hamilton stoppte nach 30 von 70 Runden bereits zum zweiten Mal - und machte damit auch auf McLaren Druck. Norris jammerte auf dem Teamfunk, dass er deutlich schneller fahren könnte als Piastri. McLaren holte Piastri in der Folge ohne große Not unerwartet früh zum zweiten Stopp. Der Australier hatte Pech, dass ihm danach bei einem Überrundungsvorgang der unachtsame Carlos Sainz im Williams ins Auto fuhr. „Geh aus dem Weg, du Idiot“, fluchte Piastri am Boxenfunk. Norris profitierte, blieb nach seinem späteren Stopp vor seinem Teamkollegen, schnappte sich in Runde 46 auch den zu diesem Zeitpunkt noch führenden Antonelli auf der Strecke und fuhr auf und davon.

Bei Piastri streikte danach das Getriebe. Sein Ausfall sorgte für ein virtuelles Safety Car, das die Karten im Finish noch einmal neu mischte. Norris und die Ferraris holten sich neue Reifen. Hamilton kam damit aber nicht mehr an Antonelli vorbei und kassierte wegen erhöhter Geschwindigkeit in der Box sogar noch eine Fünf-Sekunden-Strafe. Platz vier ging dadurch an Leclerc. „Die verteilen Strafen wie verrückt“, schimpfte Hamilton, der am Vortag in der Quali wegen Behinderung von Piastri bereits um drei Startplätze zurückversetzt worden war, am Funk.

Verstappen übertraf seine eigenen, aufgrund des schwierig zu fahrenden Autos niedrigen Erwartungen mit Platz zwei. Für Russell, eine Woche zuvor in Spa in der ersten Runde von Hamilton aus dem Rennen bugsiert, setzte es den nächsten Rückschlag. Der Mercedes-Mann, zu Saisonstart noch WM-Anwärter Nummer eins, blieb beim Start im Leerlauf fast stehen und fiel ans Ende des Feldes zurück. Mehr als Platz sieben knapp hinter Isack Hadjar im zweiten Red Bull war für den Engländer nicht mehr drinnen. WM-Punkte holten auch die beiden Racing-Bulls-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad als Achter bzw. Zehnter.