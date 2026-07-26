Technischer Defekt: Bagger geriet in Kufstein in Brand

Kufstein – Ein Brand eines Baggers hat am Samstag in Kufstein zu einem Totalschaden des Baufahrzeugs geführt. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Bewohner der Zellerburgstraße bemerkten kurz vor Mittag eine starke Rauchentwicklung im Motorraum des abgestellten Baggers. Sie alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein war rasch vor Ort und konnte das Feuer im Motorraum zügig löschen. Trotz des schnellen Eingreifens entstand an der Baumaschine Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen sein.