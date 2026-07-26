Stattliche Summe
Aller Ehren wert: So viel Steuergeld geben Land Tirol und Gemeinden für Orden aus
Der im Vorjahr an Alt-Landeshauptmann Günther Platter verliehene Ring des Landes Tirol hat – samt Urkunde, Siegelmappe und -kapsel – einen Wert von genau 11.524 Euro.
© Axel Springer
Im Vorjahr hat das Land Tirol 131.000 Euro für Orden und Auszeichnungen bezahlt. Und weitere 280.000 Euro dafür, sie feierlich verleihen zu können. Auch Kommunen lassen sich Anerkennung einiges kosten. Zu Recht? In Zeiten des Sparens? Eine Annäherung.
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