Jobs für Suchtkranke
„Hier habe ich mein Leben“: Wie ein Innsbrucker Verein auf dem Weg aus der Sucht unterstützt
Dirk (l.) und Bianca (r.) hatten in der Vergangenheit mit Alkoholabhängigkeit zu kämpfen, seit vier bzw. fünf Jahren arbeiten sie bei Emmaus Innsbruck. Über den gemeinnützigen Verein ist das Paar nicht nur vollversichert, es erhält auch eine gemeinsame Wohnung und Therapie.
© Rita Falk
Seit 29 Jahren hilft Emmaus Innsbruck Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, wieder auf die Beine zu kommen. Auch Dirk und Bianca haben über den Verein eine Festanstellung und eine gemeinsame Wohnung erhalten.
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