Mädchen in Innsbruck auf Schutzweg angefahren: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Sonntagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil O-Dorf sucht die Polizei nach Zeugen. Ein neunjähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Das Mädchen war mit einem Kinder-Tretroller auf dem Schutzweg über den Kugelfangweg (Kreuzungsbereich Schützenstraße) unterwegs, um die Straße zu überqueren. Zur selben Zeit bog ein schwarzer Pkw-Kombi von der Schützenstraße kommend in den Kugelfangweg ein.

Dabei touchierte das Auto das Kind an der linken Körperseite. Die Neunjährige kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen am linken Knie zu. Der unbekannte Lenker oder die Lenkerin des schwarzen Kombis hielt jedoch nicht an, sondern setzte die Fahrt ohne anzuhalten fortk, berichtet die Polizei.

Zeugenaufruf der Polizei