Indiens Premierminister Narendra Modi hat nach dem Rücktritt des Bildungsministers infolge der Proteste der Kakerlaken-Bewegung eine Reform von Prüfungen im Bildungssystem angekündigt. Mit der Aufgabe werde sich eine Taskforce unter Leitung von Nandan Nilekani, dem Mitbegründer des indischen IT-Riesen Infosys, befassen, sagte Modi am Sonntag in einem Onlinevideo. "Unser Prüfungssystem muss verlässlich sein", sagte der hindu-nationalistische Politiker.

"Unser Prüfungssystem muss transparent sein. Unser Prüfungssystem muss so viel Technologie wie möglich nutzen." Bildungsminister Dharmendra Pradhan hatte am Samstag nach anhaltenden Protesten gegen Missstände im indischen Bildungssystem seinen Rücktritt angekündigt. Zuvor waren tagelang Tausende Menschen unter Führung der Kakerlaken-Partei (CJP) in der Hauptstadt Neu-Delhi und anderen Städten auf die Straße gegangen. Bei den Kundgebungen war es teilweise zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Auslöser waren Unregelmäßigkeiten bei einem Aufnahmetest für das Medizinstudium. Weil Aufgaben im Vorfeld bekannt geworden waren, mussten mehr als zwei Millionen Bewerber den Test wiederholen. Zusätzlichen Unmut lösten Fehler bei der Online-Bewertung von fast zwei Millionen Schülern aus.