Ukraine-Krieg - Zwei Tote durch Angriffe

Die Ukraine und Russland melden wieder gegenseitige Angriffe. Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Stadt Rostow am Don wurden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon befänden sich in einem kritischen Zustand. Herabfallende Drohnentrümmer hätten an mehreren Orten Brände verursacht, darunter in Lagerhäusern. In der russischen Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt.

Darunter befanden sich auch zwei Kinder. Dies teilten die regionalen Behörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Wohnungen in einem Wohnhaus und über 15 Autos seien in Brand geraten.

Zudem wurde ein Öl-Exportterminal in der Region Rostow getroffen sowie Ölanlagen in den zentralrussischen Regionen Jaroslawl und Udmurtien. "Wir setzen unseren Plan für weitreichende Sanktionen um und verringern Russlands Fähigkeit, den Krieg zu finanzieren", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Online-Plattform X.

Die Ukraine nimmt seit Wochen verstärkt russische Öl-Anlagen ins Visier, um eine wichtige Einnahmequelle der Führung in Moskau zur Finanzierung ihres Angriffskriegs zu schwächen. Dies führt auch zu Treibstoffengpässen in Russland.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, das russische Militär habe zwei Schiffe in der südukrainischen Hafenstadt Mykolajiw beschossen. Die Schiffe hätten Militärgüter an Bord gehabt. Die Angaben beider Seiten ließen sich von der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht unabhängig überprüfen.