Zwölf Verletzte bei Drohnenangriff auf russisches Belgorod

Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze sind nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Dies teilten die regionalen Behörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Wohnungen in einem Wohnhaus und über 15 Autos seien in Brand geraten. Der Bericht konnte bis dato nicht unabhängig überprüft werden.