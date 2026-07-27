Netanyahu zufrieden mit Absetzung von IStGH-Chefankläger

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat mit Genugtuung auf die Amtsenthebung des früheren Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, reagiert. Khan sei ein "Hochstapler" und habe den Haftbefehl gegen ihn beantragt, um von den Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gegen sich selbst abzulenken, sagte Netanyahu dem US-Sender Fox News. "Er dachte: Wenn es eine Anklage gibt, behalte ich meinen Job. Es gab eine Anklage, und er verlor seinen Job."

Khan sei von einer großen Mehrheit der Vertragsstaaten abgesetzt worden, weil diese gewusst hätten, dass er ein "Hochstapler" sei. Die Vertragsstaaten des IStGH hatten am Freitag in New York für Khans Amtsenthebung wegen "groben Fehlverhaltens" und einer "schwerwiegenden Verletzung der Pflichten seines Amtes" gestimmt. 82 der 125 Mitgliedsländer votierten für seine Absetzung. Khans Anwalt kündigte an, die Entscheidung mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln anzufechten.

Eine frühere Mitarbeiterin wirft dem 56-jährigen Briten sexuelle Übergriffe vor. Khan weist die Anschuldigungen zurück. Er hatte sein Amt im Mai 2025 vorläufig niedergelegt und war im Juni formell suspendiert worden.