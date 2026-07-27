Zahl der Zahnimplantate in Österreich steigt rasant

Die Zahl der Zahnimplantate hat sich in Österreich seit 2019 verdoppelt. 2025 wurden rund 245.000 Zahnimplantate verkauft. 2019 waren es noch 115.700 - ein Plus von mehr als 100 Prozent. Das besagt eine Schätzung des Innsbrucker Startups IMPROIC auf Basis von Zahlen des marktführenden Implantat-Herstellers. Den Angaben zufolge ist Österreich einer der am stärksten von Implantaten durchdrungenen Märkte Europas, weltweit gibt es in Israel und Südkorea die meisten Implantate.

In Deutschland gibt es einen ähnlichen Boom. Dort hat sich die Zahl der verkauften Dentalimplantate laut Analyse des Verbandes der Deutschen Dentalindustrie von etwa 800.000 im Jahr 2010 auf rund 1,3 Millionen im Jahr 2022 erhöht. In Österreich gibt es keine ganz genauen Zahlen zu Implantaten, weil sie von der Sozialversicherung nicht erfasst werden, da sie überwiegend privat bezahlt werden müssen. Die Schätzung des Zahnhygieneherstellers IMPROIC beruht auf der Implantat-Penetrationsrate, mit welcher der Implantat-Hersteller Straumann - Marktführer in Österreich - die Marktdurchdringung beschreibt. Sie ist von 100-110 Patienten je 10.000 Erwachsenen 2019 laut Straumann Group auf 220 je 10.000 Erwachsenen gestiegen.