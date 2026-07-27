Reichsbrücke stürzte vor 50 Jahren ein

Vor 50 Jahren hat ein Unglück die Wiener geschockt: Am 1. August 1976 brach die Reichsbrücke ein. In den frühen Morgenstunden stürzte das Bauwerk in die Donau und riss einen Pkw und einen Bus mit sich in die Tiefe. Der junge Autofahrer starb, der Buslenker konnte unverletzt geborgen werden, weil sein Fahrzeug zwar ebenfalls in die Donau stürzte, jedoch nicht versank, sondern auf der Brückenruine stehen blieb.

Die Erschütterungen waren so stark, dass sie auf der Erdbebenstation der Hohen Warte registriert wurden. Lediglich dem Umstand, dass sich das Unglück zwischen 4.30 und 4.40 Uhr und noch dazu an einem Sonntag ereignet hatte, war es zu verdanken, dass beim Einsturz nicht mehr Verkehrsteilnehmer auf der Brücke und damit nicht mehr Tote zu beklagen waren.

Der damalige Bürgermeister Leopold Gratz (SPÖ) berief zwei Stunden nach dem Unglück einen Krisenstab ein, bei dem die Überprüfung der anderen Wiener Donaubrücken angeordnet wurde. Den Beschluss zum Neubau der Reichsbrücke fasste der Ministerrat bereits zwei Tage später, am 3. August. Im November 1980 wurde die neue Reichsbrücke wiedereröffnet.

Nachdem zunächst Gratz seinen Rücktritt angeboten hatte, übernahm der Wiener SP-Planungsstadtrat Fritz Hofmann die politische Verantwortung für den Einsturz und schied wenige Tage nach der Katastrophe aus dem Amt. Eine Expertenkommission gab kurz darauf bekannt, dass der linke Pfeiler der nach Ende des Zweiten Weltkriegs sanierten Brücke zum Teil mit Sand und "unverdichtetem Beton" gefüllt gewesen war. Durch das schlechte Material sei Wasser eingedrungen, was schließlich zu dem Einsturz führte.

Große Auswirkungen hatte der Zusammenbruch des Tragwerks auf die Verkehrsentwicklung der Stadt. So wurde ein Gemeinderatsbeschluss vorgezogen, der die Verlängerung der U-Bahn-Linie U1 vom Praterstern über die neue Brücke bis nach Kagran sowie den Neubau der altersschwachen Floridsdorfer Brücke vorsah. Auch die Brückenkontrollen wurden intensiviert.

Den städtischen Gelenkbus, der mit der Brücke vor 40 Jahren in die Tiefe krachte, gibt es übrigens noch immer. Er wurde repariert, war bis 1989 regulär unterwegs und kam danach ins Wiener Öffi-Museum, die "Remise". Die Katastrophe überstand er fast unbeschadet, lediglich die Front war eingedrückt. Er stand einige Tage im Wasser und wurde dann per Schwimmkran geborgen.