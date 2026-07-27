Machtmissbrauch und Täuschung?
„Das Salzburger Große Affentheater“: Scharfe Kritik am Kuratorium der Festspiele
Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) werden für ihr Vorgehen in der Causa Hinterhäuser kritisiert.
© BARBARA GINDL
In einem neuen Buch zeichnet der frühere Klangforum-Wien-Intendant Sven Hartberger die Trennung der Salzburger Festspiele von Markus Hinterhäuser nach. Er wirft dem Kuratorium Machtmissbrauch, Täuschung und eine Überschreitung seiner Kompetenzen vor.
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