Debatte um Wien-Flüge
Die FPÖ hebt ab: Innsbruck-Wien soll mit 15 Mio. Euro subventioniert werden
Wie lange bietet die Lufthansa-Tochter AUA noch Linienflüge zwischen Wien und Innsbruck an? Ein kompletter Rückzug wird nicht ausgeschlossen, Wirtschaft und Politik ringen eine langfristige Absicherung.
© Patrick Steiner
Debatte über geförderte Absicherung der Flugverbindung nach Wien nimmt Fahrt auf. Die FPÖ prescht vor, für die ÖVP liegt eine solche Finanzierung klar beim Bund, NEOS sind dagegen. Wie im öffentlichen Verkehr soll Verkehrsdienstleistung um 15 Mio. Euro pro Jahr gekauft werden.
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