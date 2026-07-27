Die FPÖ hebt ab: Innsbruck-Wien soll mit 15 Mio. Euro subventioniert werden

Debatte über geförderte Absicherung der Flugverbindung nach Wien nimmt Fahrt auf. Die FPÖ prescht vor, für die ÖVP liegt eine solche Finanzierung klar beim Bund, NEOS sind dagegen. Wie im öffentlichen Verkehr soll Verkehrsdienstleistung um 15 Mio. Euro pro Jahr gekauft werden.