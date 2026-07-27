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Kommentar
Mächtig daneben
Kommentarvon Peter Nindler
Landtagspräsident Wolf hat sich bei seinem Empfang wie ein Dorfkaiser verhalten. Politische Macht ist verführerisch, mit ihr richtig umzugehen, macht aber erst einen guten Politiker aus.
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