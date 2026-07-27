Kritik am Naturschutz-Bescheid
Kippt Lkw-Fahrverbot? Für Alpenkonvention ist Fernpass-Tunnel nicht zulässig
Die Fernpassstrecke wird jährlich von 5,3 Millionen Fahrzeuge befahren, für Lkw über 7,5 Tonnen gilt ein Fahrverbot. Ausgenommen sind jedoch der Ziel- und Quellverkehr.
© Liebl Daniel
Im Vorfeld der zweiten zweistündigen Demonstration gegen das Fernpasspaket des Landes am kommenden Samstag wird die Kritik am positiven Naturschutzbescheid des Landes für den 1,4 Kilometer langen Fernpass-Tunnel immer lauter. Ablehnung kommt jetzt auch von der Alpenkonvention.
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