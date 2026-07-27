Kritik am Naturschutz-Bescheid

Kippt Lkw-Fahrverbot? Für Alpenkonvention ist Fernpass-Tunnel nicht zulässig

Die Fernpassstrecke wird jährlich von 5,3 Millionen Fahrzeuge befahren, für Lkw über 7,5 Tonnen gilt ein Fahrverbot. Ausgenommen sind jedoch der Ziel- und Quellverkehr.
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Peter Nindler

Von Peter Nindler

Im Vorfeld der zweiten zweistündigen Demonstration gegen das Fernpasspaket des Landes am kommenden Samstag wird die Kritik am positiven Naturschutzbescheid des Landes für den 1,4 Kilometer langen Fernpass-Tunnel immer lauter. Ablehnung kommt jetzt auch von der Alpenkonvention.

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