Landestheater und Theater Verband Tirol schließen erstmals Kooperation

Innsbruck – Mit Saisonbeginn im September öffnet sich das Tiroler Landestheater (TLT) für die mehr als 300 Laien- und Amateurbühnen des Landes, die unter dem Dach des Theater Verbands Tirol vereint sind. Mitglieder sollen künftig von Gruppenrabatten, Vermittlungsangeboten, kostenlosen Führungen und ermäßigten Preisen beim Mieten von Kostümen profitieren. Des Weiteren bietet das TLT den Mitgliedern der Bühnen ein eigenes kompaktes Schauspielabo mit zwei Produktionen im Großen Haus und drei Vorstellungen in den Kammerspielen.

Langfristig wolle man so neue, begeisterte Zielgruppen erreichen, hieß es in einer Aussendung des Landestheaters. „Theater ist Co-Kreation und lebt vom Austausch. Kooperationen sind hierfür unverzichtbare ImpulsgeberInnen“, sagt Intendantin Irene Girkinger über die Öffnung des Hauses. Diese erstmals geschlossene Kooperation mit dem Theater Verband Tirol sei für sie „ein echtes Herzensanliegen“.

„In Tirol sind tausende Menschen in ihrer Freizeit auf oder hinter einer Dorf- oder Heimatbühne aktiv“, so Markus Lutz, Kaufmännischer Direktor des TLT. „Mit dem TVT-Theaterpaktl bieten wir nun erstmals ein eigenes Schnupperabo für all diese engagierten und theaterbegeisterten Menschen an.“

„Eine vielfältige Tiroler Theaterlandschaft“

Für Beate Palfrader, Obfrau des Theater Verbandes Tirol, sind professionelles Theater und Amateurtheater nicht etwa getrennte Welten, sondern Teil einer vielfältigen Tiroler Theaterlandschaft: „Mit dem Tiroler Landestheater gewinnen unsere über 300 Mitgliedsbühnen einen starken Partner: Sie können hinter die Kulissen blicken, neue Inszenierungen erleben, TheatermacherInnen begegnen und Impulse für die eigene Arbeit mitnehmen.“