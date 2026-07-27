Sölden: Neues Wohnquartier für 20,5 Millionen Euro fertiggestellt
Die Neue Heimat Tirol (NHT) hat im Sölder Ortsteil Kaisers ein großes Wohnprojekt abgeschlossen. Insgesamt 82 Wohneinheiten entstanden dort. Diese Woche erfolgte die Schlüsselübergabe für den letzten Bauabschnitt. Das Gesamtprojekt kostete netto 20,49 Millionen Euro.
Sölden – Bürgermeister Ernst Schöpf zeigte sich erfreut über den Abschluss. Er sieht die neue Wohnanlage als „nachhaltigen Mehrwert für unsere Gemeinde“. Die Bauarbeiten starteten bereits im Jahr 2015. Mit der jüngsten Schlüsselübergabe endete das Projekt erfolgreich.
NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter begleitete das Vorhaben. Er betonte die Bedeutung: „Wir sind stolz, dass wir die Gemeinde bei diesem Leuchtturmprojekt für leistbares Wohnen begleiten konnten.“
Das NHT-Projekt in Sölden
- Anzahl Wohneinheiten: 82
- Gesamtkosten (netto): 20,49 Mio. Euro
- Baubeginn: 2015
- Bauende: Schlüsselübergabe letzter Bauabschnitt diese Woche
- Besonderheiten: Mietkaufoption, Passivhausstandard, Pelletsanlage
Der dritte Bauabschnitt umfasste 37 Mietkaufwohnungen. Eine 55 Quadratmeter große Zwei-Zimmerwohnung kostet durchschnittlich 614,90 Euro. Dieser Betrag enthält Stellplatz, Betriebs- und Heizkosten. Käufer können die Option zum Erwerb nach fünf Jahren ausüben.
Die Architekturhalle aus Telfs plante die Anlage mit. Sie besteht aus sieben kompakten Baukörpern. Zwischen diesen liegen Grün- und Erholungsflächen. Eine gemeinsame Tiefgarage ergänzt das Konzept. Die Gebäude erreichen den bewährten NHT-Passivhausstandard. Eine zentrale Pelletsanlage beheizt alle Einheiten.
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