Eindrucksvolle Leistung
200 Kilometer in fünf Tagen: Zwölfjähriger Tiroler folgte den Spuren der Schwabenkinder
Echte Herausforderung: Alois Gstrein wanderte mit seinem Papa Andreas in fünf bis zu 56 km langen Tagesmärschen von Innsbruck bis Ravensburg.
© Gstrein
Auch von Tirol aus wurden Kinder aus armen Familien einst zum Arbeiten nach Oberschwaben geschickt. Das oft harte Schicksal dieser „Schwabenkinder“ hat den zwölfjährigen Alois Gstrein so beeindruckt, dass er beschloss, ihren Spuren zu folgen. Am Ende standen 197,7 Kilometer in fünf Tagen – und unvergessliche Erlebnisse.
Kommentare