Ötztalerisch unter der Lupe: Dialektforscherin erklärt die Sprach-Besonderheiten

Am 29. Juli taucht Dr. Yvonne Kathrein, eine renommierte Dialektforscherin, im Gedächtnisspeicher Ötztal in die Welt des Ötztalerischen ein. Ihr Vortrag beleuchtet, was diesen lokalen Dialekt so besonders und für seine Sprecher einzigartig macht.

Längenfeld/Lehn – Der Ötztaler Dialekt gilt als charakteristisch für die Region. Er besitzt eigene Laute und Wörter, die man anderswo kaum findet. Ein bekanntes Beispiel ist der Ausdruck „Genåndr in der Eewesa“. Wer diesen versteht, ist im Ötztalerischen zu Hause und kann sich vor Ort verständigen.

Diese Besonderheit teilen die Ötztaler Mundart und andere Dialekte aus abgelegenen Tiroler Regionen. Dort veränderten sich die Sprachformen langsamer. Gebiete entlang wichtiger Verkehrswege waren hingegen stärker äußeren Einflüssen ausgesetzt.

Dr. Yvonne Kathrein ist Germanistin und leitet das Tiroler Dialektarchiv an der Universität Innsbruck. In ihrem Vortrag geht sie der Frage nach, was das Ötztalerische unverwechselbar macht. Sie beleuchtet auch Gemeinsamkeiten mit anderen Dialekten aus isolierten Gebieten. Zudem wagt sie einen Ausblick auf die Zukunft des Ötztaler Dialekts. Spontane Besucher sind bei diesem informativen Abend herzlich willkommen.