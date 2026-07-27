Abenteuer für die ganze Familie
In Tirol wird es auch im Sommer niemals langweilig. Egal ob indoor oder outdoor, viele Ferien-Highlights eignen sich für Groß und Klein gleichermaßen.
Für leidenschaftliche Wanderer und Naturfreunde ist das Freizeitparadies Schlick 2000 im Stubaital längst kein Geheimtipp mehr. Der Baumhausweg an der Mittelstation der Kreuzjochbahn ist leicht begehbar und kinderwagentauglich. Sieben spektakuläre Baumhäuser warten darauf, erkundet zu werden. Auch der Scheibenweg ist bei Familien sehr beliebt. Das neueste Highlight ist erste Tiroler Rutschenweg. Hier verbinden sich rasante Abfahrten mit einem entspannten Wandererlebnis.
Hirn einschalten
Besonders bei Schlechtwetter ist ein Ausflug ins Innsbrucker Audioversum immer eine Empfehlung wert. An den vielen Mitmachstationen wird das Abenteuer Hören in all seinen Facetten leicht verständlich und interaktiv aufbereitet und greifbar gemacht. In der Sonderausstellung „BRAIN GYM AI“ kann Jung und Alt auf spielerische Art das Denken trainieren und das Gehirn stärken.
Zirkus-Highlight
Ein besonderer Leckerbissen für Zirkus-Fans wartet im heurigen Sommer in den Swarovski Kristallwelten in Wattens. Mit „Bonjour Paris!“ präsentiert das renommierte Circus-Theater Roncalli bis 30. August ein außergewöhnliches Zirkusfestival mit atemberaubenden Shows unter freiem Himmel. Hier verschmelzen Unterhaltung, Kunst und Natur zu einem unvergesslichen Tag. Wer zauberhafte Artistik erleben möchte, sollte diese Gelegenheit auf keinen Fall verpassen.
Benzin im Blut
Noch actionreicher, schneller und lauter geht es in der Motorsport Arena Tirol in Ötztal Bahnhof zu. Die Freizeit Arena Tirol bietet nämlich nicht nur 3D-Minigolf und Paintball, sondern auch eine richtig herausfordernde Gokart-Strecke mit anspruchsvollen Kurvenkombinationen. Ein geschickter Fahrstil und ein gefühlvoller Gasfuß sind hier gefragt. Mindestalter gibt es keines, allerdings ist eine Mindestgröße von 155 cm Voraussetzung für diesen spaßigen Einstieg in den Motorsport.
Rasant ins Tal
Ähnlich rasant, aber ganz ohne Motor bekommt man seinen Adrenalinschub bei den Mountain Carts auf der Mutterer Alm. Die fünf Kilometer von der Bergstation zur Talstation können Familien nämlich mit Carts zurücklegen – natürlich auf abgesperrter Strecke und getrennt vom Wanderweg. Das Zweikreis-Bremssystem, Fangzäune, Banden und ein Sturzhelm sorgen für Sicherheit bei der Fahrt. Mindestalter ist 10 Jahre, die Mindestgröße beträgt 150 cm.
Über das Meer der Alpen
Mit dem Schiff über den bildhübschen Achensee zu fahren, ist immer ein ganz spezielles Erlebnis – egal ob mit einer einfachen Rundfahrt oder bei einem besonderen Event. Am 7. August hat man die Gelegenheit, vom Schiff aus das „Chill & Jump“ aus den besten Blickwinkeln mitzuverfolgen. Der Sprungturm wird dabei zur Bühne: Spektakuläre Sprünge, Musik, Licht und Action sorgen für eine einzigartige Atmosphäre am größten Tiroler See. Wer ein Ticket ergattert, startet um 18:45 von Pertisau zur rund zwei Stunden dauernden Show.