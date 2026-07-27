Abenteuer für die ganze Familie

In Tirol wird es auch im Sommer niemals langweilig. Egal ob indoor oder outdoor, viele Ferien-Highlights eignen sich für Groß und Klein gleichermaßen.

Für leidenschaftliche Wanderer und Naturfreunde ist das Freizeitparadies Schlick 2000 im Stubaital längst kein Geheimtipp mehr. Der Baumhausweg an der Mittelstation der Kreuzjochbahn ist leicht begehbar und kinderwagentauglich. Sieben spektakuläre Baumhäuser warten darauf, erkundet zu werden. Auch der Scheibenweg ist bei Familien sehr beliebt. Das neueste Highlight ist erste Tiroler Rutschenweg. Hier verbinden sich rasante Abfahrten mit einem entspannten Wandererlebnis.

Im Audioversum kann man an verschiedenen interaktiven Stationen sein Gehirn auf die Probe stellen. © Audioversum

Hirn einschalten

Besonders bei Schlechtwetter ist ein Ausflug ins Innsbrucker Audioversum immer eine Empfehlung wert. An den vielen Mitmachstationen wird das Abenteuer Hören in all seinen Facetten leicht verständlich und interaktiv aufbereitet und greifbar gemacht. In der Sonderausstellung „BRAIN GYM AI“ kann Jung und Alt auf spielerische Art das Denken trainieren und das Gehirn stärken.

Artistik in Perfektion in den Swarovski Kristallwelten. © Swarovski Kristallwelten

Zirkus-Highlight

Ein besonderer Leckerbissen für Zirkus-Fans wartet im heurigen Sommer in den Swarovski Kristallwelten in Wattens. Mit „Bonjour Paris!“ präsentiert das renommierte Circus-Theater Roncalli bis 30. August ein außergewöhnliches Zirkusfestival mit atemberaubenden Shows unter freiem Himmel. Hier verschmelzen Unterhaltung, Kunst und Natur zu einem unvergesslichen Tag. Wer zauberhafte Artistik erleben möchte, sollte diese Gelegenheit auf keinen Fall verpassen.

Rasante Gokart-Action am Eingang des Ötztals. © Motorsportarena

Benzin im Blut

Noch actionreicher, schneller und lauter geht es in der Motorsport Arena Tirol in Ötztal Bahnhof zu. Die Freizeit Arena Tirol bietet nämlich nicht nur 3D-Minigolf und Paintball, sondern auch eine richtig herausfordernde Gokart-Strecke mit anspruchsvollen Kurvenkombinationen. Ein geschickter Fahrstil und ein gefühlvoller Gasfuß sind hier gefragt. Mindestalter gibt es keines, allerdings ist eine Mindestgröße von 155 cm Voraussetzung für diesen spaßigen Einstieg in den Motorsport.

Die Mountain Carts auf der Mutterer Alm machen der ganzen Familie Spaß. © Mutterer Alm

Rasant ins Tal

Ähnlich rasant, aber ganz ohne Motor bekommt man seinen Adrenalinschub bei den Mountain Carts auf der Mutterer Alm. Die fünf Kilometer von der Bergstation zur Talstation können Familien nämlich mit Carts zurücklegen – natürlich auf abgesperrter Strecke und getrennt vom Wanderweg. Das Zweikreis-Bremssystem, Fangzäune, Banden und ein Sturzhelm sorgen für Sicherheit bei der Fahrt. Mindestalter ist 10 Jahre, die Mindestgröße beträgt 150 cm.

Spektakuläre Sprünge am Achensee. © Achensee Tourismus

Über das Meer der Alpen