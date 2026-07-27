Tiroler VP-Abgeordnete sehen durch Bundesbudget Schub für den Wirtschaftsmotor

Das Bundes-Doppelbudget für 2027 und 2028 soll laut NR Franz Hörl und NR Klaus Mair Österreichs Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze sichern. Es verbinde Budgetkonsolidierung mit gezielten Investitionen.

Die Bundesregierung setzt ihren Weg fort, eine starke Wirtschaft zu fördern. Dies sei die Grundlage für Arbeitsplätze, Wohlstand und den Sozialstaat, betont der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete Klaus Mair. Das beschlossene Doppelbudget konsolidiere den Staatshaushalt. Gleichzeitig investiere es gezielt in Wachstum, Innovation und Beschäftigung.

Defizit soll sinken

Das gesamtstaatliche Defizit soll von rund 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2027 sinken. Ziel ist ein Wert unter drei Prozent im Jahr 2028. Das ermöglicht Österreich, das EU-Defizitverfahren zu beenden. Zudem sichert es die finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig.

Gerade in schwierigen Zeiten brauche die Wirtschaft verlässliche Rahmenbedingungen, so Mair. Politik schaffe nicht direkt Arbeitsplätze. Sie muss aber die Voraussetzungen schaffen, damit Unternehmen investieren und wachsen können. Dies sei mit Reformen in den letzten Monaten gelungen. Mair nannte die Industriestrategie, eine neue Tourismusstrategie und die Reform der Bildungskarenz. Auch das Fairness- und Betrugsbekämpfungspaket sowie Entbürokratisierungen gehören dazu.

Zukunftsinvestitionen und Tirol-Fokus

Das Budget stärke den Wirtschaftsstandort Österreich strukturell. Tirol profitiere mit seinem Mittelstand, der Industrie, dem Tourismus und innovativen Betrieben von dieser Ausrichtung. Bis 2028 fließen zusätzliche Milliarden in Zukunftsbereiche. Schwerpunkte sind Arbeitsmarkt, Qualifizierung, Pflege, Digitalisierung und Frauenförderung. Auch Maßnahmen gegen Kinder- und Jugendarmut werden gefördert. Das Budget für Wirtschaft und Energie wächst bis 2028 um rund 25 Prozent. „Das ist ein starkes Signal und zeigt, dass wir gerade jetzt nicht an der Zukunft unseres Standorts sparen“, erklärt Mair.

Entlastung durch Lohnnebenkosten-Senkung

Als Kernelement des Doppelbudgets hebt die VP die Senkung der Lohnnebenkosten hervor. Diese reduziert die Belastung um rund zwei Milliarden Euro pro Jahr ab 2028. Das Herzstück dieser Entlastung ist die Reduktion des Dienstgeberbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Der FLAF finanziert Familienleistungen wie die Familienbeihilfe. Er wird durch Beiträge der Arbeitgeber gespeist. Ab dem 1. Jänner 2028 sinkt der Dienstgeberbeitrag von 3,7 auf 2,7 Prozent der Bruttolohnsumme.

Diese Senkung sei eine Entlastung für Betriebe, besonders für Klein- und Mittelbetriebe. Auch Handwerk, Industrie und Tourismus profitieren. Berechnungen gehen laut ÖVP davon aus, dass die Senkung 10.000 bis 12.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen oder sichern kann. Für Familien ändern sich die Leistungen nicht. Diese bleiben gesichert, auch wenn die Finanzierung verstärkt aus allgemeinen Budgetmitteln erfolgt. „Das ist eine wirtschaftlich vernünftige und ausgewogene Lösung“, meint Mair.

Anreize und Standortsicherung

Neben den Lohnnebenkosten gibt es weitere Maßnahmen zur Stärkung des Standorts. Dazu zählen der steuerfreie Mitarbeiterbonus und die Verdoppelung des Investitionsfreibetrags. Auch die Erhöhung der Basispauschalierung und die NoVA-Befreiung für Handwerkerfahrzeuge sollen Anreize setzen. Die Volkspartei schließt Vermögens- oder Erbschaftssteuern aus. Die Bundesregierung investiert zudem in Zukunftstechnologien. Ein Industriepaket von 750 Millionen Euro und ein Startup-Fonds von rund 500 Millionen Euro sind geplant. Auch Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Wasserstofftechnologien werden gefördert.

Eine sichere und leistbare Energieversorgung bleibt laut Mair wichtig. Industriestrompreis, die Absicherung der Gasreserve und der beschleunigte Ausbau der Energieinfrastruktur nennt er als Maßnahmen. Sie sollen Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit gewährleisten. Für Tirol sei entscheidend, dass Unternehmen Planungssicherheit, leistbare Energie und weniger Bürokratie erhalten. „Unsere Familienbetriebe, das Handwerk, die Industrie und der Tourismus brauchen keine neuen Belastungen“, unterstreicht Mair. Sie benötigten faire Rahmenbedingungen, wofür das Doppelbudget stehe.

Gemeinden fordern weitere Entlastung

Dominik Mainusch, Bürgermeister von Fügen und Landtagsvizepräsident, bewertet die Ertragsanteile positiv. Die unerwartet positive Entwicklung sei eine erfreuliche Nachricht für Gemeinden und Regionen. Sie verschaffe etwas Spielraum für Aufgaben vor Ort. Er betonte aber auch: „Letztlich braucht es aber eine deutliche Entlastung, sodass die Gemeinden die unverzichtbaren Investitionen in ihre Basisinfrastruktur auch bewältigen können.“ Die Umsatzsteuerbefreiung für Kommunalinvestitionen bleibe eine wichtige Forderung.

Landwirtschaft, Tourismus und Verkehr im Fokus

NR Franz Hörl beleuchtete weitere Aspekte des Doppelbudgets. Im Bereich Landwirtschaft bleibt das Förderregime der Vorjahre bestehen. Auch für die Wildbach- und Lawinenverbauung in Tirol sind die Mittel gleichbleibend. Die Heizkesselförderung bleibt erhalten. Ihre Höhe wird aber an die Marktnachfrage angepasst.